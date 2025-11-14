Un oficial anticorupție din Ucraina este investigat pentru o posibilă scurgere de informații în cazul Mindici

Parchetul Special Anticorupție din Ucraina investighează acuzațiile conform cărora adjunctul șef, Andriy Synyuk, ar fi scurs informații într-un caz de corupție la scară largă către compania nucleară de stat „Energoatom”, a declarat procurorul șef anticorupție din Ucraina, Oleksandr Klimenko pe 13 noiembrie, potrivit Kyiv Independent.

Declarația vine în urma unor rapoarte conform cărora fostul partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski, Timur Mindici, fusese informat despre posibile percheziții și părăsise țara în prealabil. Mindici este presupusul lider al unei scheme de corupție la scară largă la Energoatom, potrivit Biroului Național Anticorupție din Ucraina.

Scurgerile de informații au avut loc în cele două săptămâni premergătoare perchezițiilor din 10 noiembrie la sediile legate de Mindici, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent.

Klimenko a declarat pentru agenția media Ukrainska Pravda că o anchetă internă este în curs de desfășurare și că este posibil să se desfășoare un dosar penal pe baza acestor acuzații. El a făcut acest comentariu când a răspuns la o întrebare despre o anchetă privind adjunctul său, Andriy Synyuk, publicată de Ukrainska Pravda pe 10 noiembrie.

Agenția de presă a publicat o înregistrare video cu întâlnirea lui Andriy Synyuk cu Oleksiî Meniv, un avocat care a vizitat blocul de apartamente al lui Mindich în aceeași perioadă. Potrivit surselor agenției de știri, Siniuk a avut acces la cazul Mindici.

Siniuk a negat că ar fi scurs informații în cazul Mindici și a spus că este prieten cu Meniv. Synyuk a mai spus că fosta soție și copiii lui Meniv locuiesc în aceeași casă cu Mindici. Andriy Synyuk a fost vicecampion în cursa pentru funcția de procuror șef anticorupție din 2021. În cele din urmă, a pierdut cursa în fața lui Klimenko.

Activiștii anticorupție au pus la îndoială independența sa la acea vreme, deoarece era subordonat procurorului general de atunci, Irina Venediktova. Aceștia au susținut că Biroul Președintelui făcea presiuni pentru ca Andriy Synyuk să fie numit procuror șef anticorupție.

Klimenko l-a nominalizat drept adjunct al său în 2022, iar Andriy Synyuk a fost numit șef adjunct al SAPO de către procurorul general de atunci, Andrii Kostin, un loial lui Zelenski.