UPDATE Incendiul izbucnit la o mansardă dintr-un bloc de locuit din capitală a fost localizat. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

UPDATE 15:30 La ora 14:53, IGSU raportează că incendiul a fost localizat, nivelul de urgență se menține, iar efectivul rămâne la fața locului.

„La fața locului a fost creat Statul Major pentru gestionarea situației, iar numărul de efectiv a fost suplinit. În prezent, pentru localizarea și lichidarea arderii intervin 19 autospeciale și 76 de angajați ai IGSU. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, viața acestora fiind în afara oricărui pericol”, a transmis Inspectoratul.

Pompierii au intervenit luni, 22 iunie, la lichidarea unui incendiu într-un bloc de locuit din capitală, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Pentru evitarea intoxicației cu produsele de ardere, salvatorii evacuează locatarii. Până acum, nu au fost raportate victime.

„În după-amiaza zilei de astăzi, pompierii au fost solicitați să intervină conform nivelului sporit de intervenție în urma izbucnirii unui incendiu într-un bloc de locuit situat pe strada Mileștiu 16/2 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:52. La fața locului au intervenit forțe și mijloace ale IGSU conform nivelului sporit de intervenție, în număr de 37 de angajați cu 10 autospeciale de intervenție inclusiv o autoscară. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că focul a cuprins o mansardă de la etajul 9 al blocului de locuit”, a informat IGSU.

În prezent, pompierii și salvatorii sunt antrenați pentru localizarea și lichidarea incendiului. Angajații poliției asigură securizarea zonei.

Laboratorul experimental antiincendiar al IGSU va cerceta cauza producerii incendiului.