UPDATE Încă o avertizare meteo: Cod galben de descărcări electrice și grindină, pe lângă vânt puternic
Cod galben de vânt puternic, avertizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Potrivit meteorologilor, intensificările vântului vor începe în după amiaza zilei de miercuri, 27 mai.
UPDATE 13:40 În același interval de acțiune, SHS a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică și descărcări electrice.
„Se prevăd descărcări electrice cu ploi de scurtă durată, izolat averse puternice (15–25 l/m²) cu grindină”, potrivit SHS.
Știre inițială:
Miercuri, 27 mai, în intervalul orelor 14:00 – 23:00, pe întreg teritoriul țării, se așteaptă intensificări ale vântului.
„În perioada menționată, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 17–22 metri pe secundă”, avertizează SHS.
În regiunea de centru, temperaturile vor oscila între minime de 16°C noaptea și maxime de 29°C ziua.
În nord, valorile termice vor fi puțin mai scăzute, cu minime de 13°C noaptea și temperatura maximă ziua de 26°C.
În sud, vremea va fi un pic mai caldă. Noaptea vom avea temperaturi cuprinse între 17°C. Ziua termometrele vor indicate valori de până la 31°C.