Carburanții se scumpesc miercuri, 27 mai. Noile prețuri stabilite de ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri maxime de referință pentru principalele produse petroliere standard, care vor fi aplicabile în ziua de 27 mai 2026. Astfel, benzina și motorina se scumpesc.

Mai exact, benzina 95 va putea fi comercializată la un preț maxim de 31,40 lei pentru un litru, ceea ce reprezintă o majorare de 0,05 lei comparativ cu ziua precedentă.

De cealaltă parte, prețul maxim de comercializare pentru motorină va constitui 29,22 lei/litru, cu 0,07 lei mai mult.