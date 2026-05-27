Autoritățile anunță că au intervenit în mai multe zone afectate de creșterea nivelului apelor pe râurile Bîc și Ichel

Autoritățile au avut mai multe intervenții în zonele afectate de creșterea nivelului apelor pe râurile Bîc și Ichel, precum și pe sectorul Năpădeni-Hîrbovăț, dar și în raionul Ungheni, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Pe parcursul zilei de 26 mai, salvatorii și pompierii IGSU în comun cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor, Agenției „Apele Moldovei”, Ministerului Mediului și autorităților publice locale au desfășurat lucrări de monitorizare, pompare a apei și consolidare a digurilor de protecție, conform IGSU.

Sursa citată scrie că în localitățile Micăuți, Rădeni și Drăgănești pe sectorul râului Ichel, echipele de intervenție au efectuat lucrări de pompare a apei cu utilizarea modulelor de pompare de mare capacitate. În satul Micăuți, raionul Strășeni, acțiunile de pompare continuă, iar în localitățile Rădeni și Drăgănești se efectuează lucrări de pompare a apei cu 12 pompe, din albia râului Ichel într-un bazin acvatic din apropiere, secat anterior. În zona satului Pașcani au fost executate lucrări de excavare, fortificare a digului și deblocare a cursului râului spre orașul Cricova. Potrivit datelor înregistrate, nivelul apei este în scădere în mai multe localități.

Conform IGSU, pe tronsonul Năpădeni–Hîrbovăț, au continuat lucrările de consolidare a digurilor și evacuare controlată a apei. În localitatea Bularda, raionul Călărași au fost amplasați peste 750 de saci cu nisip. Tot aici au fost finalizate lucrările de consolidare a digului, fiind creat și un nou canal de deversare. Nivelul apei la două bazine din zona satului Hîrbovăț a scăzut, iar în prezent nu există risc de inundații, notează sursa citată. La Ungheni și în proximitatea satului Mănoilești (Vulpești), salvatorii și echipele specializate au continuat lucrările de consolidare a digurilor și evacuare controlată a apei. Tot în orașul Ungheni urmează a fi demarate lucrări de deversare controlată a apei din lacul din satul Pîrlița, se arată în comunicat.

Autoritățile precizează că pe sectorul râului Răut, în apropierea municipiului Orhei, specialiștii au identificat și monitorizat o porțiune vulnerabilă a digului de protecție, fără a fi înregistrată agravarea situației. Pe sectorul albiei râului Bîc, s. Bucovăț – or. Strășeni situația este stabilă, fiind înregistrate doar creșteri minore ale nivelului apei, scrie IGSU. Podul din orașul Strășeni rămâne în continuare închis circulației pentru prevenirea situațiilor de risc. În satul Mărtinești, apa s-a retras din 10 gospodării afectate anterior, fiind prezentă doar în unele curți și beciuri. Pentru gestionarea situației generate de fenomenele hidrologice, în teren au fost antrenați 175 de angajați ai IGSU, cu 48 unități de tehnică și 3 remorci specializate, precizează autoritățile.