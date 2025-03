UPDATE Discuția telefonică dintre Trump și Putin s-a încheiat. Trimisul special al dictatorului rus: „Lumea a devenit astăzi un loc mult mai sigur”

UPDATE 19:10 Conversația telefonică dintre Vladimir Putin și Donald Trump s-a încheiat. Discuția a durat o oră și jumătate.

Trimisul special al lui Vladimir Putin pentru cooperarea economică și investițională internațională, Kirill Dmitriev, a scris pe platforma X că „sub conducerea președintelui Putin și a președintelui Trump, lumea a devenit astăzi un loc mult mai sigur”.

Under the leadership of President Putin and President Trump, the world has become a much safer place today! 🇷🇺🇺🇸🌍 Historic! Epic! #Russia #US #USRussia