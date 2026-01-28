UPDATE Codul galben de ceață a fost prelungit până pe 29 ianuarie

UPDATE 28 ianuarie, 13:48 Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit codul galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova. Avertizarea este valabilă de pe 28 ianuarie, ora 13:00, până pe 29 ianuarie, ora 13:00.

Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va menține ceață densă, cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin. În aceste condiții, „există risc sporit de formare și menținere a poleiului.”

Autoritățile recomandă conducătorilor auto „să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță mai mare între vehicule”.

Știrea inițială:

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova, începând de marți, 27 ianuarie 2026, ora 20:00 și până miercuri, 28 ianuarie 2026, ora 13:00.

„Pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin.

Din cauza ceții prognozate și a temperaturilor sub valoarea de 0°C, vor persista condiții pentru intensificarea și menținerea poleiului”, anunță SHS.

Sursa: SHS

În zilele următoare, vremea va rămâne nefavorabilă. Potrivit datelor publicate de SHS, în nordul țării temperaturile minime vor coborî până la -12°C, favorizând astfel formarea poleiului și ghețușului. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația asupra riscului crescut de accidente rutiere și de traumatisme provocate de alunecări.

Pentru prevenirea incidentelor, salvatorii vin cu următoarele recomandări:

Pentru pietoni:

Evitați deplasările care nu sunt strict necesare în condiții de polei;

Optați pentru încălțăminte cu talpă antiderapantă;

Deplasați-vă cu prudență, cu pași mici, și evitați suprafețele alunecoase;

Traversarea străzilor trebuie efectuată exclusiv prin locurile special amenajate.

Pentru conducătorii auto: