UPDATE 59 de morți și aproape 150 de răniți în incendiul din Macedonia de Nord. 4 persoane au fost reținute

UPDATE 16:35 Au fost confirmate 59 de persoane care au murit în urma incendiului și peste 100 – rănite, după ce scântei au aprins acoperișul unei trupe live, potrivit Reuters.

Au fost emise mandate de arestare pentru patru persoane în legătură cu incendiul, a declarat ministrul de interne Pance Toskovski. Agenția de presă de stat Mia a spus că poliția l-a reținut pe proprietarul clubului din cauza incidentului.

În timp ce încerca să scape, Taseva a căzut la pământ și oamenii au călcat peste ea, lăsând-o cu o rană pe obraz. În grabă, ea a pierdut contactul cu sora ei, care este încă dispărută.

Aproximativ 148 de persoane au fost spitalizate în Skopje, Kocani și orașele din jur, a declarat ministrul Sănătății, Arben Taravari, într-o conferință de presă. Optsprezece persoane au fost grav rănite, a spus Taravari.

Unii pacienți au fost transportați cu avionul în Bulgaria, Serbia și Grecia învecinate pentru tratament, au spus autoritățile din acele țări.

Știrea inițială…

51 de persoane au fost ucise și peste 100 au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit într-un club de noapte în dimineața zilei de duminică, 16 martie, din orașul Kocani din Macedonia de Nord, a declarat ministrul de Interne Pance Toskovski, relatează Reuters.

Incendiul a fost cauzat de „dispozitive pirotehnice” folosite în timpul unui concert, a spus Toskovski.

Un videoclip de la eveniment, arată o trupă cântând pe scenă flancată de două rachete de semnalizare care trage scântei albe în aer. Scânteile au aprins tavanul deasupra trupei, care par să se îndepărteze în timp ce videoclipul se întrerupe.

Pompierii au stins intrarea carbonizată și fumegândă a clubului.

Radiodifuzorul public MRT din Macedonia de Nord a raportat că 27 de persoane au fost internate la Spitalul Orășenesc Skopje cu arsuri grave, iar alte 23 erau tratate la Centrul Clinic. Printre răniți se numără și minori.

Incendiul a izbucnit la ora 3:00 la Kocani.

