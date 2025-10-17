Ungaria îi oferă garanții lui Putin că acesta nu riscă să fie arestat în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională. Președintele rus urmează să se întâlnească cu Donald Trump în câteva săptămâni la Budapesta

Ungaria oferă garanții că președintele rus Vladimir Putin nu riscă să fie arestat în baza unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) în timpul vizitei sale la Budapesta pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump. Precizarea a fost făcută de ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, scrie Meduza.

„Îl vom primi pe Vladimir Putin aici și ne vom asigura că va purta negocieri de succes și apoi se va întoarce acasă”, a subliniat Szijjártó.

Potrivit ministrului de Externe, autoritățile ungare sunt pregătite să asigure toate condițiile pentru ca președinții SUA și Rusia să poarte discuții într-un „mediu sigur și calm”.

Szijjártó a declarat, de asemenea, că țara sa nu intenționează să se consulte cu aliații săi cu privire la vizita lui Putin sau dacă mandatul CPI este un obstacol în calea participării președintelui rus la summit. „Nu avem nevoie de consultări cu nimeni. Ungaria este o țară suverană”, a subliniat el.

Pe 16 octombrie, președintele SUA a anunțat o întâlnire cu președintele rus în Ungaria. O dată precisă pentru discuții nu a fost încă stabilită.

Ungaria a semnat Statutul de la Roma, pe baza căruia funcționează CPI, în 1999 și l-a ratificat doi ani mai târziu. Cu toate acestea, chiar în 2023, autoritățile țării au declarat că nu îl vor reține pe Putin dacă acesta ar vizita țara.

În 2025, autoritățile ungare l-au invitat în țară pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care are și el un mandat de arestare CPI. În urma vizitei lui Netanyahu, Ungaria și-a anunțat retragerea din Curtea Penală Internațională. În octombrie 2025, retragerea Ungariei din CPI nu era completă.

Putin a vizitat Mongolia în septembrie 2024 și Tadjikistanul în octombrie 2025. Ambele țări au ratificat Statutul de la Roma al CPI. Președintele rus nu a fost reținut.