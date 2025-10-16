Donald Trump anunță că se va întâlni cu Vladimir Putin în Ungaria

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi, 16 octombrie, că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, la Budapesta. Declarația a fost făcută într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth, după o convorbire telefonică de aproximativ două ore cu liderul de la Kremlin.

Potrivit lui Trump, înaintea întrevederii vor avea loc discuții între oficiali de rang înalt ai celor două state. Delegația americană va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio. Negocierile urmează să se desfășoare săptămâna viitoare, locația exactă urmând să fie stabilită ulterior.

Ulterior, Trump și Putin se vor întâlni „într-un loc convenit din Budapesta, Ungaria, pentru a încerca să pună capăt acestui «rușinos» război dintre Rusia și Ucraina”, a precizat președintele american.

Kremlinul nu a comentat deocamdată conținutul discuției telefonice și nici nu a confirmat planurile privind întâlnirea de la Budapesta.

Convorbirea dintre Trump și Putin este prima după aproape două luni.

Vineri, 17 octombrie, Trump urmează să se întâlnească la Casa Albă cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski. Printre subiectele de discuție s-ar putea regăsi și posibilele livrări către Kiev de rachete de croazieră „Tomahawk”.