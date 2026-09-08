Ungaria expulzează zece diplomați ruși de pe teritoriul său. Reacția Moscovei

Ungaria a expulzat 10 diplomați ruși din cauza unor activități considerate incompatibile cu statutul lor diplomatic, a anunțat marți, 8 septembrie, ministrul de externe Anita Orban.

Diplomații „s-au angajat în Ungaria în activități inacceptabile pentru diplomați în conformitate cu Convenția de la Viena”, a declarat Orban, fără a oferi detalii suplimentare cu privire la presupusa conduită.

„Decizia protejează securitatea și suveranitatea Ungariei”, a adăugat Anita Orban, scrie presa internațională.

Orban a subliniat, totuși, că această măsură nu echivalează cu ruperea relațiilor diplomatice cu Moscova, afirmând că Budapesta va menține dialogul necesar cu Rusia pe baza respectului reciproc și a respectării normelor diplomatice.

Aceasta nu a oferit detalii suplimentare despre presupusele activități și nici nu a dezvăluit numele și funcțiile diplomaților în cauză.

Decizia marchează o schimbare în relațiile dintre Ungaria și Rusia sub noul guvern al prim-ministrului Peter Magyar, care a preluat puterea în luna mai a acestui an.

În aceeași lună, Budapesta a expulzat un diplomat rus pe fondul acuzațiilor că acesta ar fi desfășurat operațiuni de culegere de informații sub acoperire diplomatică.

Tot în luna mai, Orbán l-a convocat pe ambasadorul rus Evgheni Stanislavov în urma atacurilor cu drone rusești asupra regiunii Transcarpatia din vestul Ucrainei, unde trăiește o comunitate etnică maghiară numeroasă.

„I-am spus ambasadorului rus că este complet inacceptabil pentru Ungaria faptul că acum atacă Transcarpatia”, a declarat femeia la acea vreme.

Orban a îndemnat, de asemenea, Rusia să depună eforturi în vederea „unui armistițiu imediat și a unei soluționări pașnice și durabile a războiului (din Ucraina) cât mai curând posibil”.

La rândul său, Moscova a declarat că Rusia va răspunde la expulzarea a 10 diplomați din Ungaria, potrivit TASS.