Un tânăr originar din R. Moldova a murit în Italia, la câteva zile după un transplant de inimă

Un tânăr în vârstă de 22 de ani, originar din Abaclia, raionul Basarabeasca, a murit în Italia, la câteva zile după un transplant de inimă, scrie presa din Italia. Cazul a avut loc pe 23 ianuarie, la spitalul Le Scotte, spitalul general al orașului Siena, din Toscana, iar tânărul urmează să fie înmormântat în satul de baștină din R. Moldova.

Potrivit Gazzetta de Siena, tânărul sosise în Italia pentru un transplant de inimă la Spitalul Le Scotte.

„Tânărul trăia cu probleme cardiace grave din 2021. După o lungă așteptare, marcată de controale constante și o viață de zi cu zi trăită cu prudență și frică, apelul mult așteptat a venit la începutul lunii decembrie. I s-a găsit o inimă compatibilă. Transplantul, după cum s-a dovedit, a fost un succes. Primele etape ale recuperării postoperatorii păreau stabile și încurajatoare”, menționează sursa citată.

După aproximativ zece zile, medicii au dispus transferul său de la terapie intensivă la secția obișnuită, semn al unei stări clinice despre care se credea că se îmbunătățește.

Apoi, în câteva ore, starea lui s-a înrăutățit brusc, după care a urmat decesul. Tânărul va fi înmormântat la Abaclia, Basarabeasca, în orașul său natal.