„A indus victima în eroare și ar fi obținut aproximativ 100 de mii de lei”. Un nou caz de escrocherie în capitală

Pe 24 ianuarie, Poliția a fost sesizată despre un caz de escrocherie în capitală. O persoană necunoscută ar fi obținut suma de 100 de mii de lei de la victimă, folosind metoda de escrocherie „ruda implicată în accident”, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP).

O persoană necunoscută, de gen feminin, a contactat telefonic victima, prezentându-se în limba rusă drept reprezentant al organelor de drept. Sub pretextul implicării unei rude într-un accident rutier, aceasta a indus victima în eroare și a obținut o sumă de aproximativ 100 000 de lei, conform IGP.

„Ulterior, mijloacele bănești au fost transmise personal unor persoane necunoscute, care au plecat într-o direcție necunoscută. Polițiștii întreprind măsuri operative pentru identificarea făptașilor și atragerea acestora la răspundere, conform legislației”, comunică IGP.

În acest context, Poliția recomandă: