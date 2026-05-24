Ghid practic: Ce faci dacă crezi că un jurnalist/blogger îți încalcă drepturile pe online?

Odată cu dezvoltarea internetului, crește riscul încălcării drepturilor în mediul online. Dacă un jurnalist sau creator de conținut îți încalcă drepturile, ai mai multe căi de protecție.

Posibile încălcări:

neacordarea dreptului la replică

divulgarea datelor cu caracter personal

încălcarea vieții private sau de familie

defăimare

DREPTUL LA REPLICĂ

Replica este răspunsul persoanei lezate la opiniile exprimate într-un material răspândit de mass-media;

Cine are dreptul la replică?

orice persoană criticată negativ

orice persoană afectată de informații inexacte sau nefondate

Cum procedezi?

contactează jurnalistul/bloggerul;

scrie o cerere prealabilă;

solicită acordarea dreptului la replică și formulează textul acesteia;

dacă nu primești răspuns, depune o plângere către Consiliul de Presă.

IMPORTANT!

Replica trebuie să fie rezonabilă ca lungime, să nu aducă acuzații altor persoane și să fie formulată în termeni decenți.

În replică poți:

corecta informația inexactă;

nega informația falsă.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Sunt informațiile ce vizează:

prenumele, numele;

adresa, numărul de telefon, e-mail;

datele de localizare, adresa IP;

starea civilă, fotografia, obiceiurile și preferințele, identificatorii online

orice alte date care identifică direct sau indirect o persoană fizică.

Reguli:

Jurnalistul/bloggerul nu publică datele personale – diagnosticul, adresa, numărul de telefon și alte informații fără:

interes public justificat;

consimțământul persoanei

Cum procedezi?

Dacă datele tale cu caracter personal au fost expuse ilegal:

contactează jurnalistul și solicită eliminarea acestora;

depune o plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal MD-2004, Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Serghei Lazo nr. 48, e-mail [email protected] , tel. 022) 820 801.

IMPORTANT!

În unele cazuri legea stabilește că interesul public este mai presus decât consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

VIAȚA PRIVATĂ ȘI DE FAMILIE

Include orice informaţie, inclusiv imagine, despre:

viaţa familială;

viaţa la domiciliu;

corespondenţa şi conţinutul ei;

sănătatea şi defectele fizice;

orientarea şi viaţa sexuală;

comportamentul persoanei, în condiţiile în care persoana contează, în mod rezonabil, pe intimitate.

Orice persoană are dreptul la respectul vieţii private şi de familie.

Cum procedezi?

În cazul în care ți-a fost încălcat dreptul la respectul vieţii private şi de familie:

trimite o cerere prealabilă și cere exprimarea scuzelor;

în cazul în care nu se rezolvă, acționează în instanță.

IMPORTANT!

Nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru că a făcut publice informaţii despre viaţa privată şi de familie a persoanei dacă interesul public de a le cunoaşte depăşeşte interesul persoanei vizate de a nu răspândi informaţia.

DEFĂIMAREA

Este răspândirea informaţiei false care lezează:

onoarea;

demnitate;

şi/sau reputaţia profesională a persoanei.

Cum procedezi?

În cazul în care consideri că ai fost defăimat:

formulează o cerere prealabilă;

cere rectificarea sau dezminţirea informaţiei;

acordarea dreptului la replică sau exprimarea scuzelor;

compensarea prejudiciului cauzat.

în cazul în care nu se rezolvă, acționează în instanță.

IMPORTANT!

Orice dubiu rezonabil cu privire la acordarea statutului de interes public sau curiozitate se interpretează în folosul acordării statutului de interes public.

Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Consolidarea rezilienței de sus în jos și de jos în sus în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.