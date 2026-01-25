Ucraina, Rusia și SUA vor continua discuțiile de pace pe 1 februarie

Ucraina a încheiat pe 24 ianuarie a doua rundă de discuții de pace trilaterale cu Rusia și Statele Unite în Emiratele Arabe Unite, încheind două zile de negocieri într-un efort reînnoit condus de SUA pentru a ajunge la o soluționare a războiului la scară largă purtat de Rusia, relatează The Kyiv Independent. Discuțiile dintre cele trei țări urmează să continue la Abu Dhabi pe 1 februarie.

Emisarul special prezidențial al SUA, Steve Witkoff, a declarat la X că discuțiile de două zile au fost „foarte constructive” și a adăugat că „președintele (SUA) (Donald) Trump și întreaga sa echipă sunt dedicați aducerii păcii în acest război”.

„Principalul lucru pe care s-au concentrat discuțiile au fost parametrii potențiali pentru încheierea războiului

Apreciez foarte mult faptul că există o conștientizare a necesității monitorizării și controlului american asupra procesului de încheiere a războiului și de menținere a unei securități reale”, a declarat președintele Volodimir Zelenski după discuții.

Un purtător de cuvânt al guvernului Emiratelor Arabe Unite a declarat că discuțiile au fost purtate într-o „atmosferă constructivă și pozitivă” și au inclus un angajament direct între reprezentanții ruși și ucraineni cu privire la un cadru de pace propus de SUA. Discuțiile au început pe 23 ianuarie și au urmat unei zile intense de diplomație pe 22 ianuarie, când Zelenski s-a întâlnit cu Trump la Davos, în timp ce emisarii americani au purtat discuții separate, târziu în noapte, cu președintele rus Vladimir Putin, la Moscova.

Discuțiile trilaterale erau așteptate să se concentreze pe două probleme esențiale: viitorul regiunii Donbas parțial ocupate și o posibilă oprire a atacurilor asupra infrastructurii energetice, propuneri pe care echipele ucrainene și americane intenționează să le prezinte părții ruse. „Problema Donbasului este esențială”, a declarat Zelenski reporterilor înainte de începerea discuțiilor.