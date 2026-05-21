Un profesor debutant ar fi fost agresat de către părintele unui elev, chiar în sala de clasă. MEC s-a autosesizat

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că s-a autosesizat pe marginea cazului în care un cadru didactic debutant ar fi fost agresat de către părintele unui elev. Cazul ar fi avut loc chiar în sala de clasă. Sesizarea a fost remisă organelor de poliție, se arată în comunicatul MEC.

Potrivit Ministerului, specialiștii Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP) vor asigura evaluarea psihologică a copiilor și a cadrului didactic.

„MEC condamnă ferm orice formă de violență împotriva cadrelor didactice. Școala trebuie să rămână un spațiu sigur, bazat pe respect reciproc, iar agresiunile asupra profesorilor nu pot fi tolerate sub nicio formă, indiferent cine le comite”, subliniază responsabilii de la educație în comunicat.

Acum doi ani, au fost operate modificări în Codul contravențional, fiind introdusă noțiunea de ultragiere în raport cu cadrele didactice. „Aceste prevederi au fost adoptate tocmai pentru a oferi o protecție suplimentară profesorilor și pentru a transmite un mesaj clar că asemenea comportamente sunt inadmisibile”, explică MEC.

În cazul în care faptele sesizate se vor confirma, persoanele responsabile urmează să fie sancționate conform legii.