Un primar din nordul țării, obligat să plătească Primăriei peste 700 de mii de lei. A fost găsit vinovat de neglijență în serviciu

Un primar din raionul Fălești a fost obligat de Judecătoria Bălți să achite circa 743 de mii de lei Primăriei în care a lucrat în ultimii 15 ani. Acesta a fost învinuit că ar fi prejudiciat bugetul instituției, în 2013, atunci când a semnat un contract de transmitere în folosință a terenului de sub un bazin acvatic, pentru un termen de 10 ani.

Conform sentinței consultate de ZdG, prima instanță l-a găsit vinovat pe Iosif Godlevschi de neglijență în serviciu. Totuși, acesta a fost eliberat de pedeapsa penală în legătură cu expirarea termenului prescripției tragerii la răspundere penală.

Totodată, judecătorul Igor Mozgovoi a admis acțiunea civilă înaintată de procuror și a dispus încasarea de la Godlevschi în beneficiul părții civile, Primăria Logofteni, a sumei de 743 203 lei, „cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune”. În plus, a fost menținut sechestrul aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție din 30 octombrie 2023 asupra bunurilor imobile ce aparțin cu drept de proprietate primarului.

Cauza a fost trimisă în instanță de Procuratura Anticorupție (PA) în 2023, unul dintre procurorii pe caz fiind actualul șef al PA Marcel Dumbravan. Acțiunile imputate primarului au avut loc în primăvara anului 2013, atunci când s-a defășurat o licitație pentru transmiterea în folosință separată a terenului de sub bazinul acvatic situat în extravilanul comunei Logofteni.

Procurorii au susținut că primarul a semnat un contract cu câștigătorul licitației pentru un termen de 10 ani, în care, „din neglijență, a indicat plata de arendă în sumă de 68 604 lei în loc de suma de 168 604 lei, unde suma de 68 604 lei de fapt constituia prețul inițial de expunere la licitație a terenului respectiv, pe când prețul final de arendă stabilit în rezultatul licitației desfășurate pentru terenul de sub bazinul acvatic l-a constituit suma de 168 604 lei, fapt indicat inclusiv în pct. 3 al procesului-verbal din 22 aprilie 2013 cu privire la rezultatele licitării și procesul-verbal din 22 aprilie 2013 cu privire la stabilirea pasului licitării bunului, semnate de către membrii comisiei de licitație”.

Astfel, ca urmare a „atitudinii neglijente față de atribuțiile funcționale” manifestate prin semnarea la 22 mai 2013 a contractului de transmitere în folosință a terenului de sub bazinul acvatic, „la preț diminuat față de prețul licitat”, în perioada de acțiune a contractului 22 mai 2013 – 31 decembrie 2022, bugetului local al Primăriei com Logofteni i-ar fi fost cauzat un prejudiciu în proporții mari în valoare totală de 743 203 lei.

Fiind audiat în cadrul ședinței de judecată din 11 septembrie 2025, Iosif Godlevschi s-a declarat nevinovat. Acesta a relatat că activează din anul 2011 în calitate de primar în satul Logofteni .

„Din anul 2013 în cadrul Consiliului Local a fost hotărâtă posibilitate de a fi dat în arendă iazul. A fost publicat în Monitorul Oficial și în aprilie 2013 a avut loc licitația. La licitație au participat trei persoane. În cadrul comisiei a avut loc primul pas care a constituit aproximativ 17 000 lei. În total au fost cinci runde,

cîștigărorul licitației s-a ales cu suma de 100 000 de lei. Comisia a semnat procesul verbal al licitației, după care el împreună cu membrul comisiei s-a adresat la jurist deoarece *** este persoană cu dizabilități. Juristul le-a comunicat că licitația a fost petrecută legal. Ulterior a transferat suma de 100 000 lei pe contul Primăriei. Același jurist a explicat că urmează să încheie contract cu persoana și le-a explicat cum se calculează costul arendei și calcului impozitului financiar. Așa cum a explicat juristul, a încheiat contract și a calculat costul arendei în sumă de 68 604 de lei pentru un an. Detaliat au ajuns la această sumă prin calcul matematic după următoarea formulă: 1ha ****. Prin urmare contractual a fost înregistrat la Cadastru. Peste un an la Primărie a avut loc inspecția financiară, careva încălcări de acest ordin financiar nu au fost depistate inclusiv asupra acestui contract. În 2016, atunci când deja mai activa în calitate de primar, la fel a fost inspecția financiară și la fel careva încălcări nu au fost depistate. Având în vedere că a fost transferată suma de 100 000 lei și având în vedere explicația juristului, au decis să asculte juristul. Precizează că comisia a fost formată ce către Consiliul local la care el a fost președinte. Juristul menționat este fără plată pentru toate primăriile” a declarat Iosif Godlevschi.

Unul dintre martorii din dosar a declarat că inspecția financiară a fost efectuată pe perioada de activitate 01 ianuarie 2016-31 decembrie 2022.

„Analizând procesul-verbal cu privire la rezultatele licitării și prețul indicat de darea în arendă s-a constatat diminuarea anuală a plății de arendă pentru perioada 2016-2022 în sumă total de 743 203 lei care constituie și venitul neîncasat pentru această perioadă. Contractul este din 2013 însă a efectuat calcule în perioada 2016-2022 dat fiind faptul că inspectării a fost prezentat procesul-verbal nr. 1 din 28.02.2022 potrivit căruia documentele contabile pentru perioada 2013- 2015 au fost nimicite care constituie inclusiv și dovadă a plății de arendă pentru anii respectivi”, se arată în sentință.

„Teza apărării potrivit căreia suma achitată pentru câștigarea licitației ar putea coexista, în mod autonom, cu o plată anuală de arendă inferioară prețului adjudecat se situează în afara logicii juridice a licitației”, a subliniat judecătorul Igor Mozgovoi în sentința emisă.

Contactat de ZdG, Godlevschi a spus că nu a văzut încă decizia instanței, dar o va contesta cu apel.

În 2023, atunci când a candidat pentru un nou mandat de primar, Iosif Godlevschi a fost candidat independent.

Iosif Godlevschi by Ziarul de Gardă