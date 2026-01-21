Procuror anticorupție, condamnat la 5 ani de închisoare pentru fabricarea unui dosar și amestec în înfăptuirea justiției

Un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, în prezent suspendat din funcție, care a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul, a fost condamnat marți, 20 ianuarie, la 5 ani de închisoare, anunță Procuratura Anticorupție (PA).

ZdG a scris anterior că procurorul este Lilian Lungu, care a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea infracțiunilor de tragere cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției, comise în două episoade.

Potrivit PA, prin cumul parțial al pedepselor, instanța i-a aplicat o pedeapsă de 5 ani de închisoare, precum și privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și de demnitate publică pe un termen de 5 ani.

Totodată, sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului. Până la rămânerea definitivă a sentinței, față de acesta a fost menținută măsura preventivă a arestului preventiv, dispusă prin încheierea din 12 iunie 2023.

Potrivit informațiilor, în decembrie 2015, Lilian Lungu i-a solicitat șefului Serviciului investigații fraude economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Cantemir să înceteze un proces contravențional inițiat în urma unui control efectuat la o stație PECO din orașul Cantemir, vizând prevenirea utilizării echipamentelor electronice neautorizate la panourile coloanelor de distribuție a carburanților.

„După refuzul categoric al polițistului de a înceta procedura contravențională, procurorul a inițiat o cauză penală împotriva acestuia, invocând pretinsa depășire a atribuțiilor de serviciu, pe motiv că ar fi efectuat cercetarea la fața locului fără consimțământul proprietarului și fără autorizația instanței de judecată, fapt ce ar fi cauzat daune în proporții considerabile stației PECO – în sumă de 4827,05 de lei, ca urmare a presupusei punere în dificultate a activității de antreprenoriat a acestei entități”, a precizat PA.

Ulterior, dosarul a fost expediat în instanță, însă persoana a fost achitată de toate instanțele naționale, fiind menționat de către instanță că polițistul a întreprins acțiuni în limitele atribuțiilor funcționale și Codului contravențional.

Tot Lungu, urmărind scopul împiedicării examinării multilaterale, complete și obiective a unei cauze penale aflate pe rolul Judecătoriei Cahul, ar fi întreprins acțiuni de înlăturare a avocatului ales prin contract de către inculpatul din acea cauză.

„Aceste acțiuni urmau să fie materializate prin denigrarea imaginii avocatului, inclusiv prin intentarea unei cauze penale pe numele acestuia. În acest context, procurorul i-ar fi propus inculpatului ce figura în acea cauză penală, o sumă de bani pe care ultimul la rândul său să o ofere avocatului, sugerând că acțiunile date vor fi documentate, iar în schimbul cooperării, procurorul urma să intervină pentru ca inculpatul respectiv să nu fie tras la răspundere penală în cauza de pe rolul instanței.”

Într-un alt caz, activând în calitate de procuror-șef interimar al Procuraturii raionului Cahul, Lilian Lungu, l-ar fi invitat pe șeful-adjunct interimar al Sectorului Poliției de Frontieră Gotești din cadrul Direcției Regionale Sud și, sub pretextul existenței unei cauze penale aflate în gestiunea procuraturii privind factori de decizie din cadrul aceleiași direcții, i-ar fi înmânat un dispozitiv de înregistrare audio.

Astfel, acesta urma să înregistreze discuții cu o persoană investigată, ce deținea funcția de colaborator al poliției, provocând-o la comiterea activităților criminale. În schimb, procurorul i-ar fi promis că pentru faptele date, va interveni pe lângă conducerea MAI pentru a-l promova în funcție.

Lilian Lungu a devenit procuror în urma unui concurs desfășurat de către CSP în mai 2014. Acesta a promovat examenul de capacitate cu media generală – 7,8 și a fost singurul candidat la funcția de procuror în Procuratura raionului Cantemir. Nu a activat însă foarte mult la Cantemir. Peste opt luni, Lungu a fost angajat în calitate de procuror în oficiul Sud al Procuraturii Anticorupție. Ulterior, în luna iulie 2019, Lungu a fost desemnat procuror-șef interimar al Procuraturii raionului Cahul, fiind detașat de la Procuratura Anticorupție. A revenit însă peste aproximativ o lună, în august 2019, în vechea funcție.