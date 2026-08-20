Un pieton, lovit mortal de o mașină, în afara trecerii pentru pietoni

Un accident rutier grav, soldat cu decesul unui pieton, s-a produs în noaptea spre 20 august pe traseul R-1, în Călărași. După impact, șoferul a părăsit locul accidentului, însă a fost ulterior reținut de polițiști.

Potrivit informațiilor preliminare, în jurul orei 01:20 un Fiat a lovit un pieton de 37 de ani, în afara trecerii pentru pietoni. În urma leziunilor suferite, pietonul a decedat pe loc.

„După impact, șoferul a părăsit locul accidentului. (…) În urma măsurilor întreprinse, polițiştii au identificat și reținut conducătorul auto. Acesta s-a dovedit a fi un bărbat de 33 de ani”, a precizat Poliția.

Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală și măsurile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului și documentarea cazului.