Cum ne protejăm pe timp de caniculă: recomandările salvatorilor

În contextul în care pe 20 august 2026, pe arii extinse, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C..+35°C, izolat până la +36°C, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să respecte măsurile de prevenire, pentru a evita situațiile care le pot pune în pericol sănătatea și viața.

Salvatorii sugerează evitarea expunerii prelungite la soare și a aflării în aer liber în intervalul orelor de vârf, când temperaturile ating cele mai ridicate valori. Totodată, se recomandă limitarea efortul fizic intens, consumul suficient de lichide și optarea pentru îmbrăcăminte lejeră, de culori deschise, precum și accesorii de protecție împotriva razelor solare.

O atenție deosebită trebuie acordată siguranței în apropierea bazinelor acvatice.

„Pentru prevenirea cazurilor de înec, scăldatul este recomandat doar în locuri special amenajate și autorizate. Copiii trebuie supravegheați permanent în apropierea apei, iar intrarea în apă după expunerea îndelungată la soare sau după consumul băuturilor alcoolice trebuie evitată”, recomandă IGSU.

Totodată, salvatorii avertizează despre pericolului lăsării copiilor în automobile parcate.

„În zilele caniculare, temperatura din interiorul unui autovehicul poate crește rapid până la valori extrem de periculoase. Părinții și îngrijitorii sunt îndemnați să nu lase niciodată copiii singuri în mașină, indiferent de durata absenței”, punctează instituția.

În condiții de temperaturi ridicate și vegetație uscată, crește și riscul izbucnirii incendiilor. Pompierii recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea lanurilor, pădurilor și a altor suprafețe cu vegetație uscată. Grătarele și alte surse de foc trebuie amplasate în locuri sigure și supravegheate permanent.

În cazul situațiilor de risc, cetățenii sunt rugați să apeleze de urgență Serviciul 112.