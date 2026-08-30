Un obiect neautorizat a pătruns în spațiul aerian al R. Moldova, în urma atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei

Potrivit Serviciului operații aeriene al Armatei Naționale, duminică, 30 august, la ora 15:50 a fost detectat un obiect aerian care a pătruns în spațiul aerian național cu traversarea frontierei de stat a R. Moldova, prin localitatea Dnestrovsk, sectorul transnistrean, din localitatea Limanske, regiunea Odesa, Ucraina.

„Ulterior obiectul aerian la ora 15:59 a traversat înapoi frontiera de stat din Dnestrovsk în Limanske, Ucraina pe acelaș itinerar de zbor.

Survolarea neautorizată a spațiului aerian al țării noastre, a avut loc în urma atacurilor aeriene de astăzi ale Federației Ruse asupra Ucrainei”, informează Ministerul Apărării.

Autoritățile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian.