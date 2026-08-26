Un nou obiect aerian a pătruns în spațiul aerian național: „Survolarea neautorizată a spațiului aerian al țării noastre a avut loc în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei”

Miercuri, 26 august, la ora 17:38 a fost detectat un obiect aerian care a pătruns în spațiul aerian național. Potrivit Serviciului operații aeriene al Armatei Naționale, aparatul a traversat frontiera de stat a R. Moldova, prin localitatea Palanca, raionul Ștefan Vodă.

Ulterior, la ora 17.43, obiectul aerian a traversat din direcția localității Tudora frontiera de stat în Ucraina, localitatea Gradinița, regiunea Odesa.