Zborurile cu dronele, interzise în perimetrul municipiului Chișinău de Ziua Independenței

Pe data de 27 august 2026, începând cu ora 00:00, toate zborurile cu dronele sunt interzise în perimetrul municipiului Chișinău, atenționează Autoritatea Aeronautică Civilă. Restricțiile vin în contextul evenimentelor dedicate Zilei Independenței.

„În lipsa unei permisiuni speciale valabile pentru această dată, orice zbor al unei aeronave fără pilot în zona menționată va fi considerat neautorizat”, a punctat instituția.

Astfel, Autoritatea Aeronautică Civilă a îndemnat toți utilizatorii de aeronave fără pilot să respecte cu strictețe această restricție.

Pe 27 august, R. Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea Independenței. Guvernul a invitat cetățenii să participe la evenimentele din Piața Marii Adunări Naționale.

R. Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, dată la care Parlamentul a adoptat Declarația de Independență.