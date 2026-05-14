Ştiri  —  Justiție   —   Un minor a fost condamnat…

Un minor a fost condamnat la cinci ani de închisoare, după ce a bătut un vârstnic până la moarte. Cazul era transmis „live” colegilor de clasă

Imagine simbol

Un minor în vârstă de 14 ani, acuzat că a bătut un vârstnic până la moarte, a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Crima a fost comisă în septembrie 2025, transmite Procuratura Generală.

Potrivit probelor administrate, inculpatul, care la data comiterii infracțiunii avea 14 ani, aflându-se într-o localitate din raionul Anenii Noi, a mers la domiciliul unui bărbat în vârstă de 63 de ani.

Pe fondul unui conflict apărut anterior între cei doi, inculpatul a aplicat victimei multiple lovituri cu pumnii și picioarele în diferite regiuni ale corpului, preponderent în zona capului și a toracelui. În urma leziunilor corporale grave cauzate, victima a decedat.

„Un aspect de o gravitate deosebită al cauzei constă în faptul că inculpatul a transmis agresiunea în direct pe o rețea de socializare, în timp ce acțiunile violente erau urmărite de colegi de-ai săi, minori cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani”, scrie PG. 

Prin sentința instanței, inculpatul minor a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea pe un termen de 5 ani, 7 luni și 15 zile, cu executarea pedepsei într-un centru de detenție pentru minori și tineri. 

„Procuratura atrage atenția asupra necesității implicării active a părinților în monitorizarea comportamentului minorilor, inclusiv a activității acestora în mediul online, pentru prevenirea expunerii și participării copiilor la acte de violență sau alte comportamente periculoase”, mai atrage atenția PG. 

Sentința este cu drept de apel. 

