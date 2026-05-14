Ce buget pregătește UE pentru statele candidate în perioada 2028–2034

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentul European pentru relațiile cu Republica Moldova, afirmă că Republica Moldova va beneficia, în următorul buget al Uniunii Europene, de fonduri de preaderare similare celor acordate altor state candidate.

Actualul buget european, stabilit pentru perioada 2021–2027, nu a inclus astfel de fonduri pentru Republica Moldova, deoarece la momentul adoptării lui țara nu avea încă statut de candidat la aderare. Totuși, Uniunea Europeană a compensat printr-un plan de creștere economică în valoare de 1,9 miliarde de euro — cel mai mare pachet de sprijin economic oferit vreodată Chișinăului.

„Acum, în cadrul Parlamentului European, se decide bugetul pentru perioada 2028–2034. În această perioadă Republica Moldova va primi fonduri de preaderare, la fel ca orice stat candidat”, a declarat eurodeputatul pe 13 mai, în cadrul emisiunii Rezoomat.

Potrivit lui Mureșan, noul fond european destinat statelor candidate va depăși 40 de miliarde de euro. Parlamentul European cere majorarea acestuia cu încă 10% și stabilirea unor sume clare pentru fiecare stat candidat, inclusiv pentru Republica Moldova.

„Noi, Parlamentul European, am cerut două lucruri. Am cerut o creștere a acestui fond cu 10%, considerând că avem nevoie de mai mulți bani, deci încă câteva miliarde de euro în plus pentru toate statele candidate. Și am cerut ca fiecărui stat să-i fie alocată o sumă precisă, pentru ca Republica Moldova și celelalte state candidate să știe în avans care e suma care le stă la dispoziție, dacă negocierile progresează bine, dacă implementează reformele”, a afirmat eurodeputatul.



În calitate de negociator-șef al Parlamentului European pe acest dosar, Mureșan spune că obiectivul său este ca Republicii Moldova să-i fie garantate câteva miliarde de euro din viitorul fond pentru extindere.

Eurodeputatul a mai precizat că aproximativ 500 de milioane de euro din Planul european de creștere economică au fost deja transferate Republicii Moldova, sub formă de prefinanțare și tranșe de sprijin. El a subliniat că este important ca autoritățile moldovenești să accelereze implementarea proiectelor și să prezinte cât mai multe inițiative viabile pentru finanțare europeană.