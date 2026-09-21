Un minor a decedat în această seară după ce a fost lovit de o mașină. Șoferul a fugit de la locul accidentului

Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de luni, 21 septembrie, la ieșirea din satul Corjeuți, în urma căruia un minor și-a pierdut viața, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Volkswagen a tamponat un minor, cu vârsta estimativă de 14-15 ani, care se deplasa cu o trotinetă. În urma impactului, automobilul s-a izbit într-un copac de pe marginea carosabilului.

Minorul a decedat la fața locului până la sosirea ambulanței.

„Șoferul a părăsit locul accidentului, abandonând automobilul implicat. La acest moment, polițiștii întreprind măsuri pentru identificarea și localizarea acestuia”, a scris IGP.

Toate circumstanțele producerii accidentului sunt în curs de stabilire. Pe caz a fost inițiat un proces penal.