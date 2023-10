Un locuitor din Republica Moldova efectuează, în medie, 52 de plăți fără numerar: cum a evoluat piața cardurilor bancare în anul 2022

La sfârșitul anului 2022, numărul cardurilor bancare aflate în circulație în Republica Moldova a constituit 2,80 mil. de unități. Indicatorul saturației cardurilor de plată a atins nivelul de 1,08 la finele anului 2022, ceea ce înseamnă că fiecărui locuitor al Republicii Moldova îi revine, în medie, un card bancar. Spre comparație, la sfârșitul anului 2021, media Uniunii Europene (UE) a constituit 1,7 carduri per capita, se arată în Raportul privind evoluția infrastructurilor pieței financiare din Republica Moldova în anul 2022 publicat de Banca Națională a Moldovei.

Potrivit raportului, pe parcursul anului 2022, prin intermediul cardurilor bancare emise în Republica Moldova au fost efectuate, atât în țară, cât și peste hotare, 165,3 mil. de operațiuni, în valoare totală de 124,9 mld. de lei. Aproape 87% dintre operațiunile efectuate utilizând cardurile bancare au fost tranzacții în interiorul țării, iar 13 % – tranzacții efectuate peste hotare.

Peste 80% din operațiunile efectuate prin intermediul cardurilor bancare în 2022 au fost plăți fără numerar

Indicatorul ce reflectă numărul plăților fără numerar (PFN) per capita este în continuă creștere. Dacă în anul 2016, în medie, fiecărui locuitor al Republicii Moldova îi reveneau cinci plăți fără numerar pe an, în anul 2022 acest indicator reflectă 52 de plăți fără numerar. În comparație, numărul PFN per capita în UE în 2021 a fost 167. Pe parcursul anului 2022 au fost înregistrate 135,9 mil. de PFN în valoare de 45,9 mld. de lei, efectuate în interiorul țării și peste hotare prin intermediul cardurilor emise în Republica Moldova – în creștere cu 33,8% ca număr și cu 42,7% ca valoare față de anul 2021.

Valoarea retragerilor de numerar – mai mare decât valoarea operațiunilor fără numerar

Totodată, este de menționat că, valoric, retragerile de numerar au depășit plățile fără numerar. Spre exemplu, pe parcursul anului 2022, deținătorii de carduri bancare emise în Republica Moldova au retras bani de pe carduri în interiorul țării în valoare de 78,1 mld. de lei, ceea ce reprezintă 62,5% din valoarea totală a operațiunilor efectuate în interiorul țării. Valoarea plăților fără numerar efectuate în interiorul țării a fost de 34,7 mld. de lei (27,8%), dintre care 18,3% le-au constituit plățile cu prezența fizică a cardului, iar 9,5% – plățile efectuate fără prezența fizică a cardului de plată.

Cardurile sociale – cea mai mică pondere în totalul cardurilor aflate în circulație

În anul 2022, cardurile cu cea mai mare pondere în totalul cardurilor aflate în circulație au fost cardurile emise în condiții generale – 39,2%, urmate de cele salariale – 37,6%. Cardurile sociale sunt categoria cu cea mai mică pondere în totalul cardurilor aflate în circulație – 16,7%, însă cu cea mai înaltă rată a cardurilor active – 81,1% din totalul cardurilor sociale aflate în circulație.

Dacă inițial cardurile sociale erau percepute de utilizatori ca un instrument de retragere a numerarului provenit din transferurile prestațiilor sociale, se conturează tendința utilizării cardurilor sociale din ce în ce mai frecvent la achitări fără numerar. Ponderea plăților fără numerar în numărul total al operațiunilor efectuate cu cardurile sociale s-a majorat în doar trei ani de la 52% în anul 2019 la 71,6% în anul 2022.

Circa 91% din piața cardurilor de plată din Republica Moldova este constituită din ponderea cumulativă a patru bănci

Piața cardurilor de plată este caracterizată de un grad înalt de concentrare, întrucât patru bănci sistemice din Republica Moldova dețin, cumulativ, ponderea de 91% din numărul total de carduri emise. Conform datelor pentru anul 2022, cele mai multe carduri bancare sunt cele emise de BC „Moldindconbank” S.A. (37,1%), urmată de BC „Moldova Agroindbank” S.A., care deține o pondere de 35,2% din piața cardurilor, BC „Victoriabank” S.A. (12,2%) și OTP Bank S.A., cu o pondere de 6,2%.

12 POS terminale la o mie de locuitori

La finele anului 2022, numărul total al terminalelor POS (punct comercial, din engleză – Point Of Sale, n.r.) amplasate pe teritoriul Republicii Moldova a constituit 32,3 mii de unități, dintre care 60,4% sunt amplasate în municipiul Chișinău. În ceea ce privește numărul terminalelor POS amplasate la comercianți, acesta s-a majorat cu 3,8 mii de unități, atingând cifra de 29,7 mii terminale POS.

În ultimii 5 ani, indicatorul ce reflectă numărul POS terminalelor per o mie de locuitori s-a îmbunătățit. Astfel, dacă în anul 2015, la o mie de locuitori ai Republicii Moldova le reveneau doar 4 POS terminale, în anul 2022 acest indicator a atins valoarea de 12 POS terminale la o mie de locuitori. În comparație, media UE pentru anul 2021 a fost de 36,1 POS terminale la o mie de locuitori.

Tot mai multe transferuri bănești de la card la card

Transferurile P2P (de la persoană la persoană) pe carduri funcționează ca o alternativă a transferurilor de credit tradiționale, un avantaj fiind faptul că pot fi efectuate rapid, în regim de 24/24. Numărul total al transferurilor de plată de la card la card P2P la finele anului 2022 a constituit 8,4 milioane, fiind aproape de două ori mai mare comparativ cu anul 2021. Valoarea transferurilor de plată de la card la card P2P în perioada anului 2022 a constituit 12,6 mld. de lei – de aproape trei ori mai mult față de 2021.

Mai puține fraude efectuate prin utilizarea cardului în 2022

În anul 2022, valoarea totală a fraudelor efectuate prin intermediul cardurilor de plată a constituit 10,7 mil. de lei, fiind în diminuare cu 21,2 puncte procentuale comparativ cu anul 2021. Circa 60% din valoarea totală a fraudelor au fost de tip „social engineering”, care constă în trimiterea de mesaje înșelătoare prin e-mail, SMS, telefon, rețele sociale sau site-uri de anunțuri, cu scopul de a-i determina pe clienții băncilor să-și divulge datele cardurilor sau codurile și parolele de autentificare în aplicațiile de internet/mobile banking.

O pondere de 36,3% au avut-o în 2022 fraudele de tip „card not present”, atunci când tranzacțiile sunt efectuate online sau prin telefon, fără prezența fizică a cardului, utilizatorul furnizând datele cardului de credit.