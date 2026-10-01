Un instructor auto din Chișinău, reținut de PA și CNA într-un dosar de trafic de influență. Ar fi cerut până la 1700 de euro pentru permisul auto

Un instructor auto din municipiul Chișinău a fost reținut de procurorii anticorupție şi ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuit de trafic de influență, anunță joi, 1 octombrie, Procuratura Anticorupție (PA).

Potrivit PA, acesta ar fi pretins și primit sistematic mijloace bănești ilicite de la mai mulți candidați, promițându-le că le poate facilita obținerea permisului de conducere de categoria „B”.

„Bănuitul, susținând că ar avea influență asupra unor angajați ai Direcției de examinare a conducătorilor auto Chișinău din cadrul Agenției Servicii Publice, ar fi pretins și primit de la candidați sume de până la 1700 de euro. În schimbul acestor bani, acesta ar fi promis că îi poate determina pe examinatori să faciliteze susținerea probelor teoretică și practică ale examenului auto”, a precizat Procuratura.

Astfel, în această dimineață, ofițerii CNA şi procurorii PA au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, precum și la locuințele unor candidați.

În urma acțiunilor procesuale, instructorul auto a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.