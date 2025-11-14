Un grup specializat în legalizarea veniturilor ilicite în interesul altor persoane, a fost destructurat. Cinci persoane reținute

„Un grup criminal organizat”, specializat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite a fost destructurat, anunță vineri, 14 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

Potrivit informațiilor, grupul era format din rezidenți și nerezidenți ai R. Moldova, care acționau în baza unor înțelegeri prealabile, „având drept scop obținerea de beneficii financiare prin împărțirea rolurilor conform unui plan general, fiecare membru având atribuții clar stabilite”.

„Pentru realizarea activității infracționale, suspecții utilizau infrastructuri digitale fără administrator, platforme descentralizate și criptomonede, creau firme-paravan și se asociau cu persoane fizice și juridice active în domeniile tehnologiei informației (IT), caselor de schimb valutar, jocurilor de noroc și cazinourilor online și off-line, consultanței contabile, activităților de import-export și transport internațional de mărfuri”, a scris IGP.

Potrivit materialelor cauzei penale, grupul oferea contra plată asistență altor grupuri de persoane, atât rezidente, cât și nerezidente, în scopul disimulării și legalizării veniturilor ilicite provenite din infracțiuni precum escrocherii offline și online, inclusiv scheme frauduloase cu criptovalute (SCAM), precum și alte infracțiuni , atât pe teritoriul R. Moldova, cât și în afara țării, în perioada anilor 2023 – prezent, „grupul reușind să legalizeze în interesul altor persoane suma echivalentă cu aproximativ 95 de milioane jumate de lei”.

Astfel, au fost efectuate percheziții la oficiul unei companii din domeniul tehnologiei informației (IT), administrată de figuranți, precum și alte 7 percheziții la domiciliile acestora și la persoane afiliate.

„În urma acțiunilor au fost ridicate telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, acte contabile, contracte, dispoziții de plată și blancuri ștampilate, procesoare, carduri bancare, contracte de vânzare-cumpărare și locațiune, iPad-uri, MacBook-uri, tablete, dispozitive de stocare a informațiilor (SSD), valută națională și străină, precum și patru automobile de ultima generație de marcă Mercedes, BMW și Jetour, asupra cărora planează o bănuială rezonabilă că au fost dobândite în urma activității infracționale”, susține IGP.

În urma acțiunilor de urmărire penală, IGP menționează că cinci persoane cu vârste cuprinse între 31 și 36 de ani au fost reținute pentru 72 de ore. Acestea riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani.