Un gimnaziu din sudul Moldovei urmează a fi renovat datorită unui grant în valoare de peste 112 mii de dolari din partea Japoniei

Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din raionul Ștefan Vodă va beneficia de un grant în valoare de aproximativ 112 300 de dolari din partea Guvernului Japoniei. Banii vor fi utilizați pentru renovarea instituției de învățământ, potrivit unui comunicat al Ambasadei Japoniei în R. Moldova.

„Lucrările de renovare sunt necesare pentru a face față creșterii anticipate a numărului de copii refugiați ucraineni și pentru a crea infrastructura de bază necesară desfășurării procesului educațional”, se arată în comunicat.

Pe 6 martie 2026, Ambasadorul Japoniei la Chișinău, Takeuchi Kazuyuki, împreună cu directoarea Gimnaziului „Dimitrie Cantemir” din raionul Ștefan Vodă, Inga Culenco, au semnat contractul de grant.

Takeuchi Kazuyuki a salutat propunerea de proiect prezentată de directoarea gimnaziului și a declarat că „acest program va avea o importanță deosebită pentru copiii cu potențial care vor contribui la construirea viitorului Moldovei și Ucrainei”.

Banii au fost oferiți prin programul Kusanone, prin intermediul căruia Guvernul Japoniei sprijină instituțiile publice locale prin acordarea de subvenții la scară mică.

Programul de subvenții pentru securitatea umană Kusanone a fost lansat în R. Moldova în 2008. Până în prezent, Japonia a acordat finanțare nerambursabilă în valoare de 7,8 milioane USD pentru 94 de proiecte, excluzând noul proiect, în domeniile sănătății, educației și utilităților publice.