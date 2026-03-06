Expert, despre o eventuală majorare a cotelor TVA la HoReCa: „Mereu găsim alte țări cu care să ne comparăm – țări care ne convin bineînțeles”

În contextul discuțiilor despre intenția enunțată de prim-ministrul Alexandru Munteanu de a majora cotele TVA la HoReCa de la 8 la 18% Stas Madan, directorul de program în cadrul Centrului Analitic Independent Expert Grup a venit cu unele explicații. Acesta a mai punctat că, din punctul său de vedere, este oportun de menținut cota TVA redusă la unitățile de cazare, în timp ce pentru restaurante cota ar trebuie standard sau la nivelul la care va fi stabilită cota unică TVA pe întreg lanțul agro-alimentar.

Stas Madan afirmă că în discuțiile despre impozitele din R. Moldova, „mereu găsim alte țări cu care să ne comparăm – țări care ne convin bineînțeles”. Potrivit lui, cei care promovează cota zero la impozitul pe profit aduc printre exemple cel al Estoniei, unde e cota zero, iar cei care promovează cota redusă pe TVA la HoReCa aduc printre exemple cel al Spaniei, unde e cota TVA redusă de 10%.

„Ceea ce nu spun nici unii, nici alții, e că în Estonia TVA aplicat pentru restaurante e la cota standard de 24%, iar în Spania în schimb cota impozitului pe venit pentru firme e de 25%. Noi în Moldova credem că putem fi șmecheri și să culegem cele mai mici taxe de peste tot. Și încă să avem un buget echilibrat”, a scris expertul pe Facebook.

Madan a colectat datele privind aplicarea cotei TVA la HoReCa în statele aflate în regiunea în care se află și R. Moldova și cu care de obicei ne comparăm în diferite contexte”. Potrivit lui, analiza comparativă a cotelor de TVA aplicate sectorului HoReCa în statele din Europa de Est, statele baltice și Balcanii de Vest arată că există în principal două abordări principale în politica fiscală: aplicarea unei cote reduse pentru serviciile de cazare și, mult mai rar, aplicarea unei cote reduse pentru restaurante și catering. Această diferențiere, după cum a scris exeprtul, reflectă în primul rând „rolul economic distinct al acestor activități.

„În majoritatea statelor analizate, serviciile de cazare beneficiază de o cotă redusă de TVA, chiar și atunci când restaurantele sunt taxate la cota standard. Această practică este întâlnită atât în statele membre ale UE (precum Lituania, Letonia sau Estonia), cât și în state din Balcanii de Vest (Serbia, Albania sau Macedonia de Nord). Cotele reduse pentru hoteluri variază de regulă între aproximativ 5% și 12%, semnificativ sub cota standard de TVA. Logica economică a acestei politici este legată de faptul că turismul este perceput ca un sector orientat spre exportul de servicii, deoarece o parte importantă a consumului provine de la turiști străini. Prin menținerea unor cote reduse de TVA, statele încearcă să își sporească competitivitatea turistică, să atragă fluxuri de vizitatori și să stimuleze investițiile în infrastructura de cazare”, explică Stas Madan.

În schimb, restaurantele sunt frecvent taxate la cota standard de TVA, mai ales în statele baltice sau în unele țări din Balcanii de Vest, a mai concluzionat acesta.

„Aceste servicii sunt considerate în principal o formă de consum intern, cu un impact mai redus asupra balanței de plăți externe. Prin urmare, multe guverne nu consideră necesar un tratament fiscal preferențial. În unele state, reducerile de TVA pentru restaurante au fost introduse doar temporar, de exemplu în contextul pandemiei sau al unor programe de sprijin sectorial, iar ulterior au fost eliminate sau limitate”, se arată în postarea lui Madan.

Expertul notează că, pe de altă parte, există și o categorie mai restrânsă de țări care aplică cote reduse atât pentru cazare, cât și pentru restaurante.

„Această abordare urmărește în special susținerea unui sector intensiv în forță de muncă și reducerea economiei informale, deoarece activitățile din HoReCa sunt frecvent asociate cu riscuri mai ridicate de evaziune fiscală. Totuși, această politică implică și un cost fiscal mai mare pentru bugetul public și este des contestată pe motiv că beneficiile economice pot fi limitate, mai ales în cazul restaurantelor care deservesc în principal consumatori locali”, a subliniat el.

În ansamblu, tendința regională arată, potrivit lui Stas Madan, că majoritatea statelor preferă o abordare diferențiată, în care serviciile de cazare sunt tratate ca un sector strategic pentru turism și beneficiază de cote reduse de TVA, în timp ce restaurantele sunt mai des taxate la cota standard. Această diferențiere reflectă o evaluare economică a impactului fiecărei activități asupra economiei naționale, precum și încercarea de a echilibra obiectivele de competitivitate sectorială cu necesitatea menținerii veniturilor bugetare.

„Revenind la plaiurile noastre mioritice, eu cred că și la noi trebuie să facem diferența în taxarea TVA dintre unitățile de cazare și restaurante și catering. Respectiv, cred că este oportun de menținut cota TVA redusă la unitățile de cazare, având în vedere că în anul 2025 în medie 3 din 4 clienți a hotelurilor au fost străini (per ansamblu pe toate unitățile de cazare ponderea nerezidenților este de 55%), în timp ce pentru restaurante cota să fie standard sau la nivelul la care va fi stabilită cota unică TVA pe întreg lanțul agro-alimentar”, a punctat expertul.

Postarea vine după ce șeful Guvernului Alexandru Munteanu a sugerat la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8 că taxele vor crește, precizând că pentru luna iunie 2026 se pregătește un plan fiscal pentru uniformizarea normelor TVA.