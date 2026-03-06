Washington Post: Rusia furnizează Iranului informații pentru efectuarea atacurilor asupra țintelor americane din Orientul Mijlociu

Rusia furnizează Iranului informații privind țintele pentru a ataca forțele americane din Orientul Mijlociu, primul indiciu că un alt adversar important al SUA participă — chiar și indirect — la război. Despre acest lucru scrie Washington Post, citând trei oficiali familiarizați cu informațiile secrete.

„Pare a fi o inițiativă destul de amplă”, citează ziarul cuvintele unuia dintre interlocutorii săi.

Nu este clar cât de mare este ajutorul acordat de Rusia. Potrivit surselor publicației, capacitatea Iranului de a determina singur locația țintelor americane s-a redus în prima săptămână de război.

În același timp, potrivit celor doi interlocutori ai ziarului, China nu pare să ofere ajutor Iranului.

Ambasadele Rusiei și Chinei la Washington nu au răspuns la solicitarea Washington Post de a comenta. CIA și Pentagonul, la fel, au refuzat să comenteze.

Sâmbătă dimineață, 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului, în urma căruia liderul suprem al țării, Ali Khamenei, a fost ucis. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul Mijlociu, vizând aliați ai SUA și locații unde americanii au baze militare, inclusiv în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit.

Vineri, 6 martie, președintele SUA, Donald Trump, a cerut, potrivit Reuters, „predarea necondiționată” a Iranului, la o săptămână de la începutul războiului lansat alături de Israel. Trump a făcut aceste remarci pe rețelele de socializare la doar câteva ore după ce președintele Iranului a anunțat că țări nespecificate au început eforturile de mediere, acesta fiind unul dintre primele semnale ale oricărei inițiative diplomatice de a pune capăt conflictului.