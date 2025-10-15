Un depozit de producere a brichetelor a luat foc în Căușeni. Circa 20% din materia primă stocată a fost distrusă

În dimineața zilei de 14 octombrie 2025 pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-un depozit din localitatea Zaim, raionul Căușeni. Victime nu au fost raportate, potrivit unui comunicat IGSU.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:49. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările au cuprins utilajul folosit pentru producerea brichetelor.

„La fața locului au fost îndreptate patru echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși, aceștia au stabilit că arde rumeguș de lemn, dar și tehnică de fabricare a brichetelor pentru foc”, scrie în comunicat.

Pompierii au reușit să evacueze din interiorul construcției un automobil, o remorcă și o motocicletă. Incendiul a fost localizat la ora 07:49 și lichidat complet la ora 08:36.

„În urma arderii au fost distruse mai multe echipamente de producere a brichetelor din interiorul unei încăperi, aproximativ 20% din materia primă stocată într-un alt spațiu și circa 20% din acoperișul depozitului cu suprafața totală de 150 de metri pătrați”, mai raportează IGSU.

Victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite ulterior. Potrivit datelor operative, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 31 situații de risc.