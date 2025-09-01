Cutremur în Afganistan. Peste 800 de persoane au murit, iar peste 2800 au fost rănite

Peste 800 de persoane au fost ucise și peste 2800 rănite în unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate în Afganistan, au anunțat luni, 1 septembrie, autoritățile, în timp ce elicopterele transportau răniții la spital după ce aceștia au fost scoși din dărâmăturile care erau căutate în căutarea supraviețuitorilor, a transmis Reuters.

Cutremurul cu magnitudinea de 6 grade a ucis cel puțin 822 de persoane în provinciile estice Kunar și Nangarhar, a anunțat ministerul de interne afgan condus de talibani, peste 2800 fiind rănite, iar numeroase case au fost distruse.

„Toate echipele noastre au fost mobilizate pentru a accelera asistența, astfel încât să se poată oferi un sprijin complet și cuprinzător”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Abdul Maten Qanee, menționând eforturile depuse în domenii precum securitatea, alimentele și sănătatea.

În Kabul, capitala țării, autoritățile sanitare au declarat că salvatorii se grăbesc să ajungă în casele izolate care împânzesc o zonă cu o lungă istorie de cutremure și inundații.

Cutremurul a fost cel mai grav din Afganistan din iunie 2022, când seisme cu magnitudinea de 6,1 au ucis cel puțin 1000 de oameni.

Imaginile de la Reuters Television au arătat elicoptere care transportau persoanele afectate, în timp ce locuitorii ajutau soldații și medicii să-i transporte pe răniți la ambulanțe.

Cutremurul a distrus trei sate din Kunar și cel puțin 610 persoane au fost ucise în Kunar, iar 12 au murit în Nangarhar.

Salvatorii se grăbeau să găsească supraviețuitori în zona de la granița cu regiunea Khyber Pakhtunkhwa din Pakistan, unde casele din noroi și piatră au fost distruse de cutremurul de la miezul nopții, care a lovit la o adâncime de 10 km.

Echipele militare de salvare s-au desfășurat în cele două provincii, a anunțat ministerul Apărării într-un comunicat, adăugând că 40 de zboruri au efectuat operațiuni care au dus la salvarea a 420 de răniți și morți.

„Până în prezent, niciun guvern străin nu a intervenit pentru a oferi sprijin pentru operațiuni de salvare sau de ajutorare”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe.

Afganistanul este predispus la cutremure mortale, în special în lanțul muntos Hindu Kush, unde se întâlnesc plăcile tectonice indiană și eurasiatică.

O serie de cutremure din vestul țării au ucis peste 1000 de oameni anul trecut, subliniind vulnerabilitatea uneia dintre cele mai sărace țări din lume la dezastre naturale.