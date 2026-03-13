ULTIMA ORĂ Șeful Guvernului a anunțat că a cerut autorităților „un control strict al cheltuielilor” și reducerea achizițiilor publice

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat vineri, 13 martie, că a solicitat tuturor autorităților și instituțiilor bugetare să instituie „un control strict al cheltuielilor” și să revizuiască planurile de achiziții pentru anul 2026.

„Într-un context economic internațional tensionat și cu presiuni tot mai mari asupra prețurilor la energie și combustibili, statul trebuie să dea primul exemplu de disciplină financiară și responsabilitate față de banii publici.

Achizițiile care nu sunt de necesitate critică vor fi reduse cu cel puțin 10%, iar cheltuielile pentru transportul de serviciu și numărul unităților de transport vor fi diminuate cu cel puțin 20%.

Resursele publice trebuie concentrate acolo unde este cu adevărat nevoie: în infrastructură, în funcționarea serviciilor esențiale ale statului și în menținerea stabilității economice”, a explicat Munteanu.