Un bărbat, trimis în judecată după ce ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 500 de mii de lei prin vânzarea de țigări fără timbre de acciză sau cu timbre false
Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost trimis în judecată pentru vânzarea a peste 300 de mii de țigări fără timbre de acciz, iar o parte din ele – cu timbre falsificate, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit materialelor Serviciului Vamal, bărbatul ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 500 de mii de lei.
Conform comunicatului de presă, suplimentar trimiterii în judecată, prin demersul procurorilor specializați, au fost aplicate sechestre în vederea eventualei confiscări după pronunțarea sentinței asupra sumei de 220 de mii de lei și 1000 dolari, care ar proveni din vânzarea ilegală a țigărilor.
„Potrivit Codului penal, pe lângă confiscarea acestor sume de bani, învinuitul riscă și amendă de la 27500 lei la 52500 lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau închisoare de până la 3 ani; iar întreprinderea acestuia se pedepsește cu amendă de la 100 la 200 de mii de lei cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate”, precizează PCCOCS.