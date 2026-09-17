Un bărbat, trimis în judecată după ce ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 500 de mii de lei prin vânzarea de țigări fără timbre de acciză sau cu timbre false

Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost trimis în judecată pentru vânzarea a peste 300 de mii de țigări fără timbre de acciz, iar o parte din ele – cu timbre falsificate, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit materialelor Serviciului Vamal, bărbatul ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 500 de mii de lei.

Conform comunicatului de presă, suplimentar trimiterii în judecată, prin demersul procurorilor specializați, au fost aplicate sechestre în vederea eventualei confiscări după pronunțarea sentinței asupra sumei de 220 de mii de lei și 1000 dolari, care ar proveni din vânzarea ilegală a țigărilor.