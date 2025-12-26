Un bărbat din raionul Rezina, reținut pentru 20 de zile. Au fost depistate documente oficiale false și o armă de foc, deținută ilegal

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, originar din raionul Rezina, a fost reținut pentru 72 de ore, pentru că ar fi implicat în confecționarea și utilizarea unor documente oficiale false, purtând însemnele unor instituții publice din R. Moldova și România, anunță Poliția de Frontieră.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului, polițiștii de frontieră au ridicat o carte de identitate românească, pretins eliberată pe numele suspectului, care prezenta indici clari de falsificare, precum și o armă de foc cu țeavă lisă, deținută ilegal. Bunurile ridicate urmează a fi supuse expertizelor de specialitate.

Potrivit Poliției, bărbatul a fost reținut inițial pentru un termen de 72 de ore. Ulterior, la solicitarea procurorului de caz, instanța de judecată a dispus aplicarea măsurii preventive de arest preventiv pentru o perioadă de 20 de zile.

Totodată, în acest dosar mai este vizat un bărbat de 35 de ani, din același raion, care la moment este cercetat în stare de libertate.

Până la emiterea unei hotărâri judecătorești definitive, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției.