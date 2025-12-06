Polițist de frontieră ajuns la spital după ce s-a împușcat accidental în timpul serviciului

Un polițist de frontieră a ajuns la spital, în seara de 5 decembrie, după ce s-a împușcat accidental cu arma din dotare, în timpul serviciului, la Sectorul Poliției de Frontieră „Lopatnic”, din nordul țării, anunță Poliția de Frontieră a R. Moldova.

Incidentul s-a produs în jurul orei 21:30. Potrivit datelor preliminare, angajatul se îndepărtase pentru scurt timp din spațiul destinat activității de serviciu, iar în acel moment colegii săi au auzit un foc de armă. Când au verificat, l-au găsit la sol, cu o rană prin împușcare în zona maxilarului.

Potrivit Poliției, primele cercetări indică faptul că polițistul s-a auto-rănit cu arma de serviciu. Acesta a fost transportat imediat la spital, unde primește îngrijiri medicale. Starea lui este stabilă, iar viața nu îi este în pericol.

Poliția de Frontieră a anunțat că urmează să ofere detalii suplimentare pe măsura avansării investigației.