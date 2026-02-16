Un bărbat din Orhei a murit până la sosirea ambulanței, blocată în zăpadă aproape o oră. Precizările CNAMUP

Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a venit cu precizări privind intervenția echipei AMU în condiții meteo nefavorabile de luni, 16 februarie, când un bărbat din Orhei și-a pierdut viața înainte ca salvatorii să ajungă la el.

Pe 16 februarie, ora 00:30, dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel de la Serviciul 112, pentru acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești unui cetățean, în vârstă de 59 de ani, care suferea de patologie cardio-vasculară decompensată cu motivul solicitării „dispnee”, în satul Jora de Sus, raionul Orhei.

„Solicitarea a fost transmisă la ora 00:32 pentru deservire echipei de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Orhei. Echipa AMU a pornit la solicitare la ora 00:33. Deplasarea s-a efectuat în condiții meteorologice extrem de nefavorabile, caracterizate prin ninsoare puternică, vizibilitate redusă și drumuri acoperite cu un strat consistent de zăpadă”, scrie CNAMUP.

Aceste condiții au îngreunat semnificativ circulația autosanitarei, potrivit salvatorilor.

„La ora 00:53, la ieșirea din localitatea Susleni, ambulanța a rămas blocată în zăpadă. Echipa AMU a întreprins imediat măsuri de deblocare prin forțe proprii, utilizând mijloacele disponibile, însă tentativele nu au avut rezultat. Având în vedere imposibilitatea continuării deplasării, la ora 01:09, prin intermediul medicului superior de gardă, a fost solicitat sprijinul echipei de salvatori pentru deblocarea autosanitarei și asigurarea continuării misiunii”, conform salvatorilor.

Potrivit CNAMUP, echipa de salvatori a ajuns la fața locului, intervenind pentru deblocarea autosanitarei. La ora 01:48, ambulanța a fost deblocată, iar echipa AMU, însoțită de salvatori, și-a reluat deplasarea spre adresa solicitării.

„La ora 02:00, echipa AMU a ajuns la locul indicat. În urma evaluării medicale, cu regret, a fost constatat decesul persoanei, până la sosirea echipei AMU”, a comunicat CNAMUP.

La revenirea spre substația ambulanța a fost din nou deblocată de salvatori în localitatea Susleni.

AMU menționează că echipa de asistență medicală urgentă a acționat „în conformitate cu procedurile și regulamentele în vigoare, intervenția fiind realizată în condiții meteorologice excepțional de dificile, care au influențat timpul de deplasare și accesibilitatea în teren”.