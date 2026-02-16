Germania va prelungi controalele la frontieră cu încă șase luni după data de 15 martie, scrie Reuters. Motivul este situația actuală de securitate, a declarat ministrul de interne Alexander Dobrindt.

Notificarea corespunzătoare este în prezent trimisă Comisiei Europene.

„Extindem controalele la frontierele cu țările vecine – controalele la frontieră sunt unul dintre elementele reorganizării politicii noastre în materie de migrație în Germania”, a declarat Dobrindt.

Astfel de controale la frontierele interne sunt interzise în Spațiul Schengen, dar în cazurile de amenințări la adresa ordinii publice sau a securității, acestea sunt posibile pentru o perioadă de șase luni, cu prelungiri pentru o perioadă totală care nu depășește doi ani.

Germania a reintrodus controalele temporare la toate frontierele sale pe 16 septembrie 2024, pentru o perioadă de șase luni, în numele „securității interne”.

Noul guvern federal german, condus de cancelarul Friedrich Merz, și-a stabilit printre priorități combaterea migrației ilegale, un obiectiv urmărit în această acțiune fiind și acela de a opri ascensiunea formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD)