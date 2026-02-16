Germania va prelungi controalele la frontieră cu încă șase luni
Germania va prelungi controalele la frontieră cu încă șase luni după data de 15 martie, scrie Reuters. Motivul este situația actuală de securitate, a declarat ministrul de interne Alexander Dobrindt.
Notificarea corespunzătoare este în prezent trimisă Comisiei Europene.
„Extindem controalele la frontierele cu țările vecine – controalele la frontieră sunt unul dintre elementele reorganizării politicii noastre în materie de migrație în Germania”, a declarat Dobrindt.
Astfel de controale la frontierele interne sunt interzise în Spațiul Schengen, dar în cazurile de amenințări la adresa ordinii publice sau a securității, acestea sunt posibile pentru o perioadă de șase luni, cu prelungiri pentru o perioadă totală care nu depășește doi ani.
Germania a reintrodus controalele temporare la toate frontierele sale pe 16 septembrie 2024, pentru o perioadă de șase luni, în numele „securității interne”.
Noul guvern federal german, condus de cancelarul Friedrich Merz, și-a stabilit printre priorități combaterea migrației ilegale, un obiectiv urmărit în această acțiune fiind și acela de a opri ascensiunea formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD)