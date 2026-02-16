Un copil de trei ani, răpit din Ucraina de propriul tată, a fost găsit la Cahul: „Minorul a fost localizat și predat în siguranță mamei sale”

Un minor de trei ani, dat în căutare pe canalele Interpol după ce a fost răpit în luna octombrie 2025 de către tatăl său, în contextul unui conflict familial și al unui proces de divorț a părinților, a fost găsit la Cahul, potrivit Direcției Regionale Sud a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM).

Potrivit informațiilor transmise de IGM, minorul a fost luat de tată de la un loc de joacă din Ucraina și scos ilegal din țară. Autoritățile ucrainene au anunțat dispariția copilului și au inițiat proceduri de căutare internațională.

„În urma măsurilor întreprinse, ofițerii Direcției Regionale Sud au stabilit locul copilului pe teritoriul Republicii Moldova și anume în municipiul Cahul. Astăzi, minorul a fost localizat și predat în siguranță mamei sale”, comunică Inspectoratul General pentru Migrație.

Totodată, tatăl copilului, un bărbat în vârstă de 43 de ani, a fost găsit de ofițerii IGM. Acesta se afla în căutare internațională, fiind acuzat de răpirea unui minor.

În comun cu ofițerii Inspectoratului de Poliție Cahul, suspectul a fost reținut și plasat în izolatorul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, în vederea inițierii procedurilor de extrădare către autoritățile ucrainene.

Cazul este investigat în continuare, iar autoritățile moldovenești cooperează cu partenerii din Ucraina pentru documentarea tuturor circumstanțelor și asigurarea respectării procedurilor legale internaționale privind protecția minorilor