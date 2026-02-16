La această oră se circulă în condiții de iarnă pe drumurile naționale. AND îndeamnă participanții la trafic să circule cu prudență

La această oră, rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Partea carosabilă este preponderent umedă, pe alocuri înzăpezită, pe alocuri cu ghețuș, informează luni, 16 februarie, Administrația Națională a Drumurilor (AND).

AND menționează că pentru a asigura condiții cât mai bune de circulație în această perioadă, drumarii au continuat, în ultimele 12 ore, lucrările de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului pe drumurile din nordul, centrul și sudul țării.

Astfel, pe parcursul zilei s-a intervenit atât mecanizat, cât și manual, pe următoarele tronsoane:

G68, Orhei;

M5, km 15–32, sectorul Lipcani – Caracușenii Noi;

G61, Fălești;

M1, km 9–62, tronsonul Căpriana – Leușeni;

R6, km 22–68, localitățile Gornoe – Zahareuca;

G30, km 4–5, proximitatea localității Mărinești;

R14 și R8.1, Dondușeni și altele.

„Menționăm că au continuat și lucrările de întreținere de iarnă. Muncitorii rutieri au efectuat curățarea stațiilor de așteptare, podurilor și trotuarelor, pentru siguranța pietonilor, precum și lucrări de defrișare și curățare a vegetației din zona de siguranță a drumurilor, inclusiv pe sectoarele: G68 (proximitatea localității Vișcăuți, r-nul Orhei), R6 (localitatea Peresecina), R6 (drumul de ocolire a orașului Orhei) și altele.”

Totodată, AND susține că pe sectoarele unde sunt identificate degradări ale părții carosabile, continuă lucrările de plombare cu asfalt rece.

De asemenea, conform prognozelor meteorologice, în această seară se așteaptă precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare, precum și depuneri de lapoviță și polei.

AND îndeamnă în continuare participanții la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite manevrele bruște.