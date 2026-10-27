Un bărbat din Ialoveni, plasat în arest preventiv pentru procurarea și comercializarea drogurilor în cantități deosebit de mari

Un bărbat din Ialoveni a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat de procurarea și comercializarea drogurilor în cantități deosebit de mari, prin intermediul aplicației mobile Telegram. Potrivit unui comunicat al Poliției, oamenii legii au ridicat pe caz droguri cu o valoarea ce depășește pe piața neagră suma de 250 000 de lei.



Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au documentat activitatea infracțională a bărbatului, are are vârsta de 36 de ani.

Potrivit anchetei, acesta ar fi procurat diferite tipuri de droguri, pe care ulterior le-ar fi împărțit în doze mai mici și le-ar fi comercializat prin intermediul aplicației Telegram şi a unui magazin online.

„În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost reținut după ridicarea a 300 de grame de PVP, cunoscută sub denumirea de „sare”. În cadrul perchezițiilor corporale și la domiciliul acestuia, oamenii legii au mai depistat și ridicat un cântar electronic de mici dimensiuni, pachețele de tip „zip-lock” și un telefon. Valoarea estimativă a substanțelor, pe piața neagră, depășește 250 000 de lei”, au precizat oamenii legii.

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

Dacă vinovăția sa va fi demonstrată în instanță, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani.

Investigațiile continuă.