Un bărbat a înjunghiat cinci persoane în centrul Amsterdamului, suspect arestat

Un bărbat a înjunghiat cinci persoane și a fost arestat joi, 27 martie, în apropiere de piața centrală Dam din Amsterdam, a declarat poliția olandeză, raportează Reuters.

Mai devreme, polițiștii calculaseră numărul victimelor la patru. Ei au spus că nu au alte informații despre starea lor. Motivul agresorului este neclar și este cercetat, a adăugat poliția.

Totodată, reprezentanții poliției au transmis că nu cunosc la acest moment cauza sau motivul atacului și că aceste aspecte vor fi clarificate în cadrul anchetei.

Poliția din Amsterdam a făcut apel la cei care au fost martori la atac și dețin imagini cu incidentul să le transmită autorităților.

🚨🚨 Mass stabbing attack in central Amsterdam



An unidentified man with a knife attacked pedestrians at Dam Square, injuring at least 5 people.



The attacker has been detained, but his motive remains unknown. pic.twitter.com/Cow1jUi3y1