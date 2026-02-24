Un bărbat a încercat să treacă vama cu lingouri de aur nedeclarate, în valoare de 19 milioane de lei. Șoferul și organizatorul schemei au fost reținuți

La intrarea în țară prin postul vamal Leușeni, un șofer a afirmat că nu are bunuri care trebuie declarate în vamă, potrivit legii. În schimb, după verificarea mașinii de către inspectorii vamali, au fost depistate cele șapte lingouri de aur, camuflate la fundul unei lăzi cu piese auto de schimb și scule.

Potrivit calculelor estimative, cantitatea de aur de contrabandă ar însuma aproximativ 19 milioane de lei, scrie Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Conform oamenilor legii, în urma perchezițiilor din raza Chișinăului, pe lângă șofer a fost reținut și presupusul organizator al acestei scheme infracționale.