Un bărbat a decedat în urma unui incendiu izbucnit din cauza suprasolicitării sobei într-o localitate din raionul Drochia

Un bărbat a decedat în urma unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din satul Pelinia, raionul Drochia. Cazul a fost înregistrat în seara zilei de 27 octombrie 2026, iar apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 19:05, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit informațiilor înregistrate, un incendiu a izbucnit într-o odaie a locuinței. Până la solicitarea echipei de salvatori și pompieri, localnicii au depistat cadavrul parțial carbonizat al proprietarului, în vârstă de 87 de ani. Incendiul s-a autostins, iar în urma acestuia au ars parțial bunurile materiale dintr-o odaie cu suprafața de 35 m².

În urma cercetărilor efectuate la fața locului de către specialiștii IGSU, s-a stabilit că cel mai probabil cauza producerii incendiului a fost nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în timpul exploatării sobei. Bărbatul, a suprasolicitat soba ceea ce a provocat mocnirea saltelei patului aflat în apropiere.

„În acest context, Inspectoratul îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile de apărare împotriva incendiilor. Se recomandă utilizarea corectă a surselor de încălzire, evitarea suprasolicitării. Totodată, este important ca materialele combustibile să fie păstrate la distanță sigură față de sursele de căldură pentru a preveni situațiile de risc.”

Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2026 pe teritoriul R. Moldova au fost înregistrate 1256 de incendii, dintre care 221 au izbucnit în urma exploatării sobelor de încălzit. De asemenea, în urma incendiilor provocate de exploatarea sobelor de încălzit, 28 de persoane și-au pierdut viața.