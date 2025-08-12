Un avocat din Chișinău este cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi cerut o mită de 3000 de euro

Un avocat din Chișinău este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace mită. Astfel, Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat marți, 12 august, acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocatul.

Potrivit unui comunicat de la CNA, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra unor persoane dintr-o instituție de drept și că le-ar putea determina să adopte o hotărâre favorabilă în privința materialelor acumulate pe activitatea companiei vizate. Pentru intermediere acesta ar fi pretins 3000 de euro.

„Ofițerii CNA au efectuat percheziții, sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiul Bălți, în vederea stabilirii și documentării tuturor persoanelor implicate în acțiunile ilegale menționate și atragerii la răspundere penală a acestora. Bănuitul urmează să fie cercetat în stare de libertate”, a precizat Centrul.

CNA a menționat că orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanței de judecată.