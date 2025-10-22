Un autoservice din Briceni a fost distrus de flăcări: „Au ars complet patru automobile aflate la reparație”

În noaptea de 22 octombrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în orașul Briceni, conform informațiilor Inspectoratului general pentru Situații de Urgență (IGSU).

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:16. La fața locului au fost direcționate cinci echipe de intervenție ale IGSU.

„Ajunși la destinație, salvatorii au stabilit că flăcările au cuprins un autoservice cu suprafața de 300 de metri pătrați, construit din panouri tip sandwich, precum și un magazin de piese auto din preajma clădirii principale. Incendiul a fost lichidat la ora 04:34”, anunță IGSU.

Focul a distrus aproximativ 80% din suprafața autoservice-ului și circa 70% din suprafața magazinului de piese auto.

Sursa: dse.md

„În urma incendiului au ars complet patru automobile aflate la reparație, fără posibilitatea de evacuare a acestora. Proprietarul unității a reușit să evacueze un autoturism de marcă Renault, iar pompierii au evacuat o butelie de oxigen, astfel prevenind o eventuală explozie”, potrivit comunicatului IGSU.

Nicio persoană nu a avut de suferit. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști.