Editorial De care drone (nu) se teme Ceban?

„ Am pus o întrebare firească: de ce Moldova are nevoie de drone, producție, astăzi? […] Toate problemele am terminat în țara asta? Gata, agricultorii îs bine-mersi? Pensionarii îs bine-mersi? Pedagogii îs bine-mersi? Agenții economici, gazul, s-a soluționat întrebarea? Tot ce ține nemijlocit de energie electrică, benzină, motorină, căldură, proiecte de infrastructură, suport pentru perioada rece a anului, toate s-au rezolvat?”

Ivan Ceban, primarul Chișinăului și liderul Partidului MAN, 12 octombrie 2026

Recent, în Parlamentul Republicii Moldova a avut loc o discuție cu ușile închise, dar la care au participat și deputați MAN, și ai Alternativa, unde s-a discutat despre strategia de apărare a Republicii Moldova în contextului atacurilor tot mai active ale Rusiei în regiune. Ulterior, Igor Grosu, președintele Parlamentului, a anunțat că R. Moldova își propune dezvoltarea producției de drone în cadrul unei strategii de apărare. Nu știm când se vor produce drone în Republica Moldova, pentru că abia urmează să se amendeze legea, apoi alte proceduri. Cert e că trebuie să recunoaștem că în țara noastră deja se utilizează dronele pe larg.

În agricultura moldovenească, prin intermediul proiectului „Drone Assistance ”, dronele sunt folosite de mai mulți ani: aceste aparate ușoare au capacitatea să zboare la suprafața terenurilor agricole, ceea ce le face deosebit de eficiente pentru evaluări, estimări, stropit. Dronele „stropitoare” sunt mult mai eficiente decât tractoarele, utilizând de câteva ori mai puțină apă, chimicale, dar și combustibil, nemaivorbind de orele de muncă și calitatea muncii operatorilor. Însăși drona e deja mai ieftină decât un tractor.

R. Moldova are și drone militare, procurate din străinătate sau donate de către parteneri. Dar sunt foarte puține. Câteva dintre ele au fost expuse la parada militară din 27 august 2026. Dronele militare nu înseamnă doar și neapărat de atac, cu explozibili. Da, dronele rusești pe care le vedem tot mai des, trimise ilegal în R. Moldova, fac anume asta. Dar dronele în domeniul militar sunt de multiplă utilizare, inclusiv de apărare, cu funcții de supraveghere, observare, interceptare. La acest moment, R. Moldova ar avea nevoie de multe drone de interceptare, dar toți în regiune au nevoie de ele, în special Ucraina, de aceea cererea e mai mare decât oferta. Ucraina este lideră în producerea acestor drone, urmată de SUA, dar și țările baltice au început să dezvolte rapid producția legată de robotică și drone.

În scopuri civile, dronele fac o mulțime de alte munci de mare interes public. În țările civilizate, dronele sunt folosite pe larg în scopuri medicale: transportare rapidă de medicamente, ustensile și echipamente în zone unde ajutorul medical nu poate ajunge pe cale terestră – zone în care au loc dezastre naturale, zone montane cu acces limitat etc. Mai nou, dronele transportă sânge în zonele dificile în care sunt persoane accidentate care au nevoie urgent de transfuzii.

În lume sunt deja cunoscute câteva cazuri în care dronele au participat la transportarea organelor umane pentru transplant. În anul 2019, în Baltimore, SUA, o dronă a transportat un rinichi de la donator la recipient în doar 10 minute. Pacienta, o femeie de 44 de ani, a stat la rând timp de 8 ani. Rândul este mare și din motiv că organele umane au nevoie de transportare rapidă, iar aceste posibilități nu există întotdeauna. Cu 3 ani în urmă, o dronă a transportat un plămân pentru transplant în orașul Toronto , de la un spital la altul, în doar 5 minute. În ambuteiajele de la Chișinău acest plămân s-ar fi asfixiat.

Dronele nu sunt doar aparate ucigașe. Dronele nu sunt doar ale Rusiei, ele sunt aparatele civilizației și ale viitorului. Dronele sunt folosite în cercetare științifică, în special în analiza biodiversității, în operațiuni de monitorizare hidrologică și climaterică.

Dronele sunt folosite în cazuri umanitare și salvează vieți la propriu. Multă lume a urmărit cu sufletul la gură timp de 2 zile căutările disperate ale unui copil de 13 ani dispărut la Soroca. După două zile de căutări istovitoare, poliția l-a localizat într-o zonă izolată cu ajutorul unei drone cu termoviziune. Dacă nu ar fi existat aceste drone, nu se știe cum era găsit acest copil și mulți alții.

Dronele înseamnă echipamentele viitorului. Dronele înseamnă dezvoltarea roboticii, digitalizării și mobilității. Dronele înseamnă capacitate de apărare în toate sensurile. Nu pot să nu menționez mulțimea de drone folosite în serviciile media, pentru filmări în natură sau pentru petreceri, nunți, festivaluri, clipuri cu artiști, documentare jurnalistice, scopuri turistice etc. Mii și mii de drone sunt importate anual în Moldova pentru industria creativă. Nu mai bine le fabricăm aici și le vindem altora?

Bine, dronele pentru apărare militară sunt ceva aparte, dar, chiar și atunci când războaiele se vor termina, un producător de drone își va găsi cu ușurință loc pe piață. Personal, tot am multe întrebări cu privire la decizia autorităților R. Moldova cu privire la eventuala fabricare de drone: De ce atât de târziu? Cum ne asigurăm de integritatea persoanelor implicate în proces? Cum ne asigurăm că există o viziune de conectare a produselor la necesitățile civile? Cum ne asigurăm că sunt conectați profesioniști cu norme etice la acest proces?

Pentru întrebările lui Ivan Ceban adresate public, există niște răspunsuri:

Gata, agricultorii îs bine-mersi? Dronele sunt de mare ajutor în agricultură și mulți fermieri le folosesc deja.

Pensionarii îs bine-mersi? Pedagogii îs bine-mersi? Investițiile în apărare, securitate înseamnă că toți membrii societății, inclusiv cei mai vulnerabili, sunt în siguranță.

Agenții economici, gazul, s-a soluționat întrebarea? Utilizarea dronelor în afaceri agricole înseamnă mai puțină motorină, procedee mai ieftine, mai eficiente.

Tot ce ține nemijlocit de energie electrică, benzină, motorină, căldură, proiecte de infrastructură, suport pentru perioada rece a anului, toate s-au rezolvat? Rusia, cu dronele sale încărcate cu explozibili, tocmai asta țintește în Ucraina. Moldova trebuie să învețe să-și apere infrastructura energetică. Cu atât mai mult cu cât, timp de peste trei decenii, Rusia a controlat întreaga infrastructură energetică din R. Moldova, inclusiv a privatizat ilegal centrala de la Cuciurgan și rețelele de gaze din țara noastră. Demult e timpul să spunem răspicat că cea mai mare problemă energetică a Moldovei vine de la Moscova, sub forma unor atacuri ilegale, neanunțate, perfide.

Întrebarea despre drone care nu a răsunat categoric din gura lui Ceban este absolut evidentă: De ce Rusia atacă R. Moldova cu drone cu explozibili? Dacă Ceban a criticat atât de dur dronele moldovenești care încă nu există, de ce nu le-a atins cu niciun cuvânt pe cele ruse, care demult explodează prin toată țara?