LIVE TEXT Întreruperi de curent neprevăzute la Kiev, în timp ce primarul anunță începerea sezonului de încălzire. Război în Ucraina, ziua 1696

UPDATE 16:14 În întreg orașul Kiev au fost instituite întreruperi de curent de urgență ca urmare a atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a orașului, a declarat pe 16 octombrie DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, în timp ce primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat începerea sezonului de încălzire al orașului, relatează presa locală.

„Vă reamintim că, în timpul întreruperilor de urgență, programele nu sunt valabile”, a precizat DTEK. Kievul funcționează deja în condițiile unor întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică, ceea ce le permite locuitorilor să-și planifice ziua în funcție de acestea, însă atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a orașului au dus la întreruperi suplimentare de urgență în ultimele săptămâni.

În aceeași zi, Kliciko a anunțat că sistemul centralizat de încălzire al Kievului va fi pus în funcțiune, începând cu instituțiile sociale, precum școlile, spitalele și grădinițele. Decizia a fost determinată de „condițiile extreme” create de bombardamentele constante, a spus Klitschko.

În două zone ale orașului, cartierele Dniprovski și Darnița, încălzirea centralizată nu va fi pusă în funcțiune din cauza „daunelor semnificative” suferite de o instalație electrică din zonă, a spus Kliciko, în timp ce lucrările de reparații sunt în curs de desfășurare.

În regiunea Kiev, raioanele Bucea, Obuhiv și Fastiv s-au confruntat, de asemenea, cu întreruperi de curent de urgență, a declarat DTEK.

În vestul Ucrainei, orașul Luțk a rămas fără curent electric, a anunțat pe rețelele sociale Andri Razumovski, secretarul Consiliului Local din Luțk.

UPDATE 13:25 În regiunea Rivne, 7 persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc, au anunțat salvatorii.

Au fost avariate obiective de infrastructură civilă.

UDATE 13:20 O dronă rusă a lovit un centru comercial din Sumî, rănind trei persoane.

La locul impactului, acoperișul și fațada clădirii au fost avariate.

UPDATE 10:30 În regiunea Odesa, 4 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești.

La locul loviturilor, a fost avariată o instalație de infrastructură energetică. De asemenea, a luat foc o fabrică de produse de uz casnic.

Dimineața, în urma unui nou atac, au fost avariate 7 locuințe private. Nu au existat victime.

Din cauza riscului unor noi atacuri, pompierii au fost nevoiți să-și întrerupă de mai multe ori activitatea și să se retragă în locuri sigure.

În timpul nopții, armata rusă a lansat un atac cu o dronă asupra unei întreprinderi private din Zaporijjea.

UPDATE 10:20 În noaptea de 15 spre 16 octombrie (începând cu ora 18:00 din 15 octombrie), forțele ruse au lansat asupra Ucrainei un atac cu 149 de drone.

Conform datelor preliminare, până la ora 09:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 114 drone inamice de tip Shahed (77 dintre acestea – cu reacție), Gerber și alte tipuri de drone.

Au fost înregistrate lovituri ale 27 de mijloace de atac aerian în 24 de locații, precum și căderea resturilor unor drone doborâte în 14 locații.

UPDATE 08:24 În regiunea Cerkasî, 5 persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc.

În timpul nopții, din cauza bombardamentelor Rusiei, în orașul Uman au izbucnit incendii în trei locații.

În prima locație, a luat foc un balcon de la etajul al doilea al unui bloc de zece etaje, precum și un autoturism.

La a doua locație, a izbucnit un incendiu și a avut loc distrugerea clădirii de pază a complexului rezidențial. În timpul operațiunilor de demolare a structurilor, salvatorii au descoperit un bărbat sub dărâmături și l-au salvat.

La a treia locație, a izbucnit un incendiu pe teritoriul deschis al unei întreprinderi comerciale.

UPDATE 08:20 La Kiev, în seara zilei de 15 octombrie, în urma unui nou bombardament al Federației Ruse, a izbucnit un incendiu la o clădire economică nelocuibilă și la o casă particulară din districtul Șevčenkov.

Pompierii au stins incendiul, care a cuprins o suprafață totală de 190 mp.

În noaptea de 15 spre 16 octombrie, un alt atac a provocat un incendiu în cartierul Solomianka: a ars o clădire de utilități.